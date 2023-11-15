Жирков объяснил, почему его не удивило малое количество игроков «Зенита» в сборной России

Бывший полузащитник ЦСКА, «Зенита» и «Челси» Юрий Жирков прокомментировал вызов двух футболистов питерского клуба в сборную России.

Главный тренер национальной команды Валерий Карпин, комментируя вызов в команду всего двух футболистов «Зенита», заявил, что в этой команде играет мало россиян. В состав сборной России вызвали 26-летнего полузащитника сине-бело-голубых Андрея Мостового и 28-летнего нападающего питерцев Ивана Сергеева.

«Решает главный тренер, кого вызвать, а кого – нет. Хочет вызывать из своей команды, молодых игроков или еще кого-то – это решение главного тренера сборной. Почему должно быть грустно? Мы же не участвуем в отборочных матчах на крупный турнир», – цитирует Жиркова «Спорт-Экспресс».

В понедельник, 20 ноября, сборная России в Волгограде сыграет в товарищеском матче с национальной командой Кубы. Рассказывая о составе команды на предстоящий матч, наставник сборной России Карпин сообщил, что состав будет практически такой же, как и на встречу с Камеруном (1:0).

С марта 2022 года сборная России не принимает участие в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник