Анзор Кавазашвили похвалил «Зенит» за трансферы иностранных игроков

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владиславом Юдиным высказался о трансферной политике «Зенита».

В летнее трансферное окно петербуржцы подписали четырех иностранных футболистов. Всего в составе сине-бело-голубых 12 игроков из пяти различных стран.

– Кому лучше всего удается совершать трансферы иностранных игроков? – Я в этом плане очень здорово поддерживаю «Зенит». Пускай у них 10 человек иностранцев, но пять из них – прекрасные готовые футболисты. Я согласен, что они дорогие. Но если у вас нет денег, тогда повернитесь на 180 градусов и посмотрите на свои детские спортивные школы и ставьте своих футболистов. Они через год будут давать замечательный результат.

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