Все о Зените
Блог

«Врачебная тайна»: Медведев – о сроках выздоровления Кассьерры

Матео Кассьерра Матео Кассьерра
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Зенит Зенит
Клубы Клубы
Александр Медведев Александр Медведев
Футбол Футбол

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о сроках восстановления нападающего «Зенита» Матео Кассьерра после травмы.

«Кассьерра не полетит в сборную Колумбии из-за повреждения. Сроки восстановления – врачебная тайна», – приводит слова Медведева Sport24.ru.

26-летний Кассьерра получил травму на 86-й минуте матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (1:1). Сегодня в федерации футбола Колумбии официально объявили, что исключили форварда из заявки команды для подготовки к предстоящим матчам отборочного раунда чемпионата мира-2026 против сборных Бразилии (17 ноября) и Парагвая (21 ноября).

Кассьерра перешел в «Зенит» в июне 2022 года из «Сочи». В текущем сезоне РПЛ нападающий принял участие в 14 матчах, в которых отметился 12 забитыми голами и с этим результатом лидирует в гонке бомбардиров турнира. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 6 млн евро.

После 15 туров текущего сезона чемпионат России «Зенит» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Свой следующий матч петербургский клуб проведет 25 ноября против «Сочи».

Источник

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
Надеюсь, это такая специальная травма, чтобы в сборную не ехать?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий