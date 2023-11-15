«Врачебная тайна»: Медведев – о сроках выздоровления Кассьерры

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о сроках восстановления нападающего «Зенита» Матео Кассьерра после травмы.

«Кассьерра не полетит в сборную Колумбии из-за повреждения. Сроки восстановления – врачебная тайна», – приводит слова Медведева Sport24.ru.

26-летний Кассьерра получил травму на 86-й минуте матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (1:1). Сегодня в федерации футбола Колумбии официально объявили, что исключили форварда из заявки команды для подготовки к предстоящим матчам отборочного раунда чемпионата мира-2026 против сборных Бразилии (17 ноября) и Парагвая (21 ноября).

Кассьерра перешел в «Зенит» в июне 2022 года из «Сочи». В текущем сезоне РПЛ нападающий принял участие в 14 матчах, в которых отметился 12 забитыми голами и с этим результатом лидирует в гонке бомбардиров турнира. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 6 млн евро.

После 15 туров текущего сезона чемпионат России «Зенит» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Свой следующий матч петербургский клуб проведет 25 ноября против «Сочи».

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