«У «Зенита» тренировочная база восхитительная, но у «ПСЖ» она просто космическая»: Кузяев рассказал о матче против парижан

Полузащитник сборной России и французского «Гавра» Далер Кузяев поделился эмоциями от товарищеской встречи с ПСЖ. Матч проходил на тренировочной базе парижан. По словам хавбека, он был впечатлён масштабом и оснащением спортивной базы действующих чемпионов Франции.

«Ощущения великолепные! У «Зенита» тренировочная база восхитительная, но у «ПСЖ» она просто космическая! Большое количество полей, всё новое, современное. Я с интересом смотрел на футболистов, которых раньше видел только по телевизору. Было интересно проверить свой уровень игры. «Гавр» достойно выглядел в этой встрече, но, к сожалению, мы уступили. Мбаппе вышел на замену на 20 минут и сделал колоссальную разницу в игре», — приводит слова Кузяева «Чемпионат».

В июле этого года Кузяев перешёл из «Зенита» в «Гавр» в статусе свободного агента. Контракт хавбека с французским клубом действует до лета 2025 года.

В текущем сезоне Кузяев выходил на поле в футболке «Гавра» в восьми матчах, в которых забил два гола.

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