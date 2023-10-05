Все о Зените
Блог

Агент Чистякова: «Если ситуация в «Зените» не изменится, будем думать о варианте ухода»

Дмитрий Чистяков Дмитрий Чистяков
Зенит Зенит
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова прокомментировал корреспонденту «Спорта День за Днем» Виктории Охапкиной отсутствие игровой практики у своего клиента. 

После выздоровления Чистяков провел 5 матчей на скамейке запасных «Зенита». Его контракт с питерским клубом рассчитан до лета 2025 года. 

– Все ли в порядке со здоровьем у Дмитрия?  – Да, все нормально.  

– Вас не смущает, что ваш клиент потерял игровую практику в «Зените»?   – Слушайте, ну, во-первых, не такой большой срок еще прошел, когда он ее потерял, форму нужно набрать, поэтому ничего, пусть доказывает, работает. Все хорошо будет, я уверен в Диме. 

– Если ситуация не изменится, готовы зимой искать вариант ухода?  – Если не изменится, мы будем об этом думать. Я уверен, что она изменится.  

– Есть пример Адамова перед глазами, который не играл в «Зените», а в «Оренбурге» получил приглашение в сборную России?  – Я не хочу обсуждать других футболистов.

Источник

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зачем так перевирать в заголовке? Не соответствует интервью
+8
0
+8
Ответ Karl Franz F. Brandt
Ни один игрок ’Зенита’ больше не будет играть в сборной России. Считаю, что это справедливо, даже если мы 10 раз подряд будем чемпионами. У нас уже лет 15 худшие отечественные игроки.
Какая же чушь. Состав сборной 2008(напомню это было 15 лет назад), которая взяла бронзу евро, наполовину из зенитовцев состоял. На ЧМ 2018 основной костяк сборной - зенитовцы. Из последних кто играл - Караваев и Кузяев игроки основы(это я не беру дзюбу, Мостового, который регулярно вызывался). Иногда все таки лучше жевать, чем говорить
+2
0
+2
Когда уходит ? А быстрее можно , чтобы из Зенита выметался , бревно с паспортом.
0
0
0
Ответ Karl Franz F. Brandt
Ни один игрок ’Зенита’ больше не будет играть в сборной России. Считаю, что это справедливо, даже если мы 10 раз подряд будем чемпионами. У нас уже лет 15 худшие отечественные игроки.
Вы не будете чемпионами уже никогда , а Зенит будет всегда.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий