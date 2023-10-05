Агент Чистякова: «Если ситуация в «Зените» не изменится, будем думать о варианте ухода»

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова прокомментировал корреспонденту «Спорта День за Днем» Виктории Охапкиной отсутствие игровой практики у своего клиента.

После выздоровления Чистяков провел 5 матчей на скамейке запасных «Зенита». Его контракт с питерским клубом рассчитан до лета 2025 года.

– Все ли в порядке со здоровьем у Дмитрия? – Да, все нормально.

– Вас не смущает, что ваш клиент потерял игровую практику в «Зените»? – Слушайте, ну, во-первых, не такой большой срок еще прошел, когда он ее потерял, форму нужно набрать, поэтому ничего, пусть доказывает, работает. Все хорошо будет, я уверен в Диме.

– Если ситуация не изменится, готовы зимой искать вариант ухода? – Если не изменится, мы будем об этом думать. Я уверен, что она изменится.

– Есть пример Адамова перед глазами, который не играл в «Зените», а в «Оренбурге» получил приглашение в сборную России? – Я не хочу обсуждать других футболистов.

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