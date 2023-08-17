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«Хочу показать, насколько я уважаю эту команду»: Вендел заявил, что ему всегда было комфортно в «Зените»

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Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал свое положение в петербургском клубе.

«В «Зените» мне всегда было спокойно и комфортно, и сейчас ситуация не изменилась. Я хочу показать на поле, насколько я уважаю эту команду, её болельщиков и её историю», – приводит слова Вендела журналист Фабио Алейшо в своем телеграм-канале.

Летом Вендел пропустил предсезонные сборы «Зенита» из-за семейных проблем. Бразилец вернулся в расположение сине-бело-голубых 25 июля. Полузащитник не присутствовал на матче за Суперкубок России против ЦСКА (0:0, пен. – 4:5) и на игре первого тура РПЛ с «Пари НН» (2:0).

Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года за 20,3 миллиона евро. Контракт футболиста с петербургским клубом действует до 30 июня 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 24 миллиона евро.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в шести матчах «Зенита» во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

После семи туров РПЛ «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками.

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1 комментарий

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Доктор Верховцев
То-то же! А то ишь! Понимаешь! И давай там без этого самого! А то ого-го!
+5
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+5
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