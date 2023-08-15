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«Арбитр не хотел со мной разговаривать, сразу карточку показал»: Сутормин объяснил, почему получил желтую после матча с «Балтикой»

Алексей Сутормин Алексей Сутормин
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, за что получил желтую карточку по окончании матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с калининградской «Балтикой» (0:1).

«За что получил желтую после матча? Просто спросил у судьи, почему добавили четыре минуты, когда было столько замен? Раньше считали — на замену 30 секунд. И помимо этого были паузы. Можно было побольше добавить. Все ли было культурно? Да он, видимо, вообще не хотел со мной разговаривать. Сразу желтую показал», - приводит слова Сутормина Sport24.

Сутормин начал общаться с главным арбитром встречи с «Балтикой» Сергеем Цыганком после окончания основного времени матча. В итоге полузащитник «Зенита» получил желтую карточку, после которой начал возмущаться, однако игрока успокоил тренер сине-бело-голубых Вильям де Оливейра, оттолкнувший его в сторону.

Всего в матче «Балтики» и «Зенита» Цыганок показал 5 желтых карточек, 3 из которых достались игрокам сине-бело-голубых. За неспортивное поведение были наказаны Сутормин и полузащитники Вендел и Клаудиньо.

Сутормин сыграл за «Зенит» в 2 матчах Кубка России, проведя на поле максимально возможные 180 минут.

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7 комментариев

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Сергей Пахомов
По моему пример Сергея Богдановича ясно показал, что арбитры очень не любят, когда им задают неудобные вопросы.

- Товарищ инспектор, а за что вы меня остановили?
- Шесть месяцев пешком!
+12
0
+12
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Любовь Мелехова
Ответ Сергей Пахомов
По моему пример Сергея Богдановича ясно показал, что арбитры очень не любят, когда им задают неудобные вопросы. - Товарищ инспектор, а за что вы меня остановили? - Шесть месяцев пешком!
Дурная мода заразительна, карточки после матча раздавать.
+3
0
+3
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Виктор
Ответ Любовь Мелехова
Дурная мода заразительна, карточки после матча раздавать.
Вот только Ивичу не дали. Непорядок.
+5
-2
+3
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Александр Жердин
Ок, судьям не нравится что им задают вопросы? Тогда пусть объясняют свои решения, иначе это бред сивой кобылы. По типу: Закон как дышло, куда поверну - туда и вышло.
+1
0
+1
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Доктор Верховцев
Лёша, это была «Балтика». Какие претензии к арбитру?
+1
-1
0
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сергей николаев
Неуважение.
0
0
0
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Иван Тасминский
Ответ Доктор Верховцев
Лёша, это была «Балтика». Какие претензии к арбитру?
Доктор Верховцев, это был судья, какие претензии к Лёше?
0
0
0
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