7 комментариев

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, за что получил желтую карточку по окончании матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с калининградской «Балтикой» (0:1).

«За что получил желтую после матча? Просто спросил у судьи, почему добавили четыре минуты, когда было столько замен? Раньше считали — на замену 30 секунд. И помимо этого были паузы. Можно было побольше добавить. Все ли было культурно? Да он, видимо, вообще не хотел со мной разговаривать. Сразу желтую показал», - приводит слова Сутормина Sport24.

Сутормин начал общаться с главным арбитром встречи с «Балтикой» Сергеем Цыганком после окончания основного времени матча. В итоге полузащитник «Зенита» получил желтую карточку, после которой начал возмущаться, однако игрока успокоил тренер сине-бело-голубых Вильям де Оливейра, оттолкнувший его в сторону.

Всего в матче «Балтики» и «Зенита» Цыганок показал 5 желтых карточек, 3 из которых достались игрокам сине-бело-голубых. За неспортивное поведение были наказаны Сутормин и полузащитники Вендел и Клаудиньо.

Сутормин сыграл за «Зенит» в 2 матчах Кубка России, проведя на поле максимально возможные 180 минут.

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