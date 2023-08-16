Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин рассказал корреспонденту «Спорта День за Днем» Матвею Макаренко, нужно ли защищать техничных футболистов от более грубых игроков. – Я считаю, что нужно защищать всех футболистов друг от друга. Для этого судьи на поле и присутствуют. Безусловно, на Клаудиньо фолят больше, чем на остальных. Потому что у него стиль такой игры – техничный. Это очевидно для всех. Я уверен, что в 90 процентов случаев на нем фолят, потому что не успевают за ним, – считает Лепехин.

– Это говорит о высоком классе Клаудиньо или низком уровне защитников? – Я думаю, это говорит и о том, и о другом. Когда мяч у Клаудиньо в ногах, отобрать у него – это очень рискованно. Ногами отбирать мяч у него – это либо ты фолишь, либо он тебя прокидывает. Такой стиль игры. У многих бразильцев это в крови, с детства. На нем очень много фолов. И эти моменты нужно отслеживать. – В какой манере должна пройти встреча «Спартака» и «Зенита», чтобы получился праздник, а не снова драка? – Для меня праздник – это большое количество голов. Когда присутствует нерв – это настоящий футбол. Надеюсь, на упорную борьбу, нерв и эмоции.

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