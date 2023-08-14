Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».

«Ожидания от матча со «Спартаком?» Отдохнем, будем готовиться. Тренерский штаб подскажет. А так все отлично», — передает слова Караваева корреспондент «Спорт День за Днем» Максим Сутченко.

В пятом туре «Зенит» сыграет с московским «Спартаком». Матч пройдет на «Открытие Банк-Арене» 20 августа.

После четырех туров РПЛ «Зенит» занимает седьмое место с 7 очками. «Спартак» расположился на третьей строчке (9 очков).

Игра в Москве станет 167 в истории противостояния двух клубов. 67 раз победу одержал «Спартак», 53 сильнее оказывался «Зенит», а также 46 матчей завершились ничьей.

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