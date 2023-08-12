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«Будет долго трясти»: Александр Мостовой считает, что после потери Малкома «Зениту» будет сложно

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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил игру «Зенита» на старте нового сезона.

«Зенит» будет долго трясти после потери Малкома. У петербуржцев вылезли все болячки. Одного что-то не устраивает, этот с недовольным лицом с поля уходит, другой тоже. Мы это уже все проходили», — цитирует Мостового Legalbet.

На данный момент «Зенит» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав четыре очка за три тура.

Завтра, 13 августа, «сине-бело-голубые» примут на своем поле «Факел». Начало игры четвертого тура РПЛ запланировано на 17:30 по мск.

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3 комментария

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Nogoi89
3 тура прошло. Ушло 2 игрока основы, которые являлись костяком команды - Кузяев и Малком. Вендел - приехал, но пока не весь, уже считай у Семака трёх игроков основных и самых сильных на своей позиции нету. Это не могло не пройти бесследно, но уверен Семак разберётся. Да, не без ошибок, естественно. Но, разберётся.
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zhongler
логично что трансфер будет. об этом сейчас просто помалкивают. сообщат только в случае конкретного результата.
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Alyur
Ответ Nogoi89
3 тура прошло. Ушло 2 игрока основы, которые являлись костяком команды - Кузяев и Малком. Вендел - приехал, но пока не весь, уже считай у Семака трёх игроков основных и самых сильных на своей позиции нету. Это не могло не пройти бесследно, но уверен Семак разберётся. Да, не без ошибок, естественно. Но, разберётся.
Всё правильно, но ещё и Родриго нет. А сейчас это основной защитник. Через пару недель это уже будет другой Зенит. Да и трансфер для усиления возможен.
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