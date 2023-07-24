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У Малкома будет прощание с «Зенитом» на домашней арене клуба? Ответил Александр Медведев

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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Максимом Сутченко заявил, что полузащитник Малком не сможет проститься с болельщиками петербургского клуба на ближайшем домашнем матче. 6 августа «Зенит» на своем поле примет «Динамо» в 3-м туре Российской Премьер-лиги.

«Приедет ли Малком на матч с «Динамо», чтобы попрощаться с болельщиками? У него завтра игра. Не сможет», — сказал Медведев.

3 августа, «Зенит» объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Сумма трансфера составила 60 млн евро. Завтра, 5 августа, «Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Иттихадом» в 1/4 финала Кубка арабских чемпионов. Малком может дебютировать в этой игре за свой новый клуб. Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году за 40 млн евро. В общей сложности за петербургский клуб 26-летний футболист провел 109 матчей, на его счету 42 гола и 24 результативных передачи. Вместе с сине-бело-голубыми Малком 4 раза становился чемпионом России, столько же раз выигрывал Суперкубок России, также на его счету победа в Суперкубке России.

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1 комментарий

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Было бы странно ожидать другой ответ,но в принципе время попрощаться ещё будет
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