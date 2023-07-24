Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о командном чате петербургского клуба.

«Где чат? В вотсапе. Он давно создавался, так что там и остался. Лунев рассказывал, что там творилась вакханалия? Да, бывает иногда грязь! Кто-то пошутит и понеслась! Мемы кидаем, стикеры, видосы. Причем бразильцы там одни из самых активных. У них, кажется, самая большая в команде коллекция разных стикеров. На все случаи жизни есть. И постоянно их кидают в чат», — приводит слова Караваева Sport24.

Караваев перешел в «Зенит» из «Витесса» в сентябре 2019 года. Действующий контракт сине-бело-голубых с 28-летним защитником рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро. В нынешнем сезоне Караваев провел в составе «Зенита» 2 матча и отдал 1 голевую передачу. После 2-х туров «Зенит» с 4-мя очками занимает 3-е место в РПЛ. На 2-м месте расположился «Спартак» с 6-ю очками. Лидирует «Краснодар» (6). «Быки» обходят московский клуб по дополнительным показателям. В следующем туре «Зенит» на своем поле встретится с «Динамо». Матч состоится в воскресенье, 6 августа.

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