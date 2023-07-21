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Александр Медведев поделился новостями о процессе получения денег за трансфер Малкома в «Аль-Хилаль»

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Председатель Правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с выплатами саудовского клуба «Аль-Хиляль» за бразильского полузащитника Малкома.

«Саудиты должны отправить остаток средств. Все идет по плану. Как только мы получим деньги, мы выдадим трансферную карту. Доверяем ли мы им, как солидным партнерам? Конечно», – передает слова Медведева корреспондент «Спорта День За Днем» Алексей Михайлов.

Малком перешел из «Зенита» в саудовский клуб «Аль‑Хиляль» за 60 миллионов евро. 

В минувшем сезоне 26‑летний бразилец принял участие в 33 матчах «Зенита» во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и девятью результативными передачами.

За все время выступления за «Зенит» Малком сыграл в 109 матчах, в которых забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи. В составе сине-бело-голубых он четыре раза стал чемпионом России, выиграл один Кубок России и четыре Суперкубка страны.

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