Все о Зените
Блог

Данни уверен, что потеря Малкома не помешает «Зениту» на пути к очередному чемпионству

Данни Данни
Клубы Клубы
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Зенит Зенит
Малком Малком
Футбол Футбол

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни высказался о выступлении «Зенита» в новом сезоне чемпионата России 202/2024.

«Зенит» пока что не привык играть без Малкома, поэтому команде нужно немного времени. Сейчас они начинают играть в другой футбол. Уверен, что «Зенит» не потеряет звание чемпиона в новом сезоне РПЛ: даже без Малкома», – приводит слова Данни «Чемпионат».

29 июля «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом». Матч завершился со счетом 1:1. После 2 туров питерский клуб набрал 4 очка.

Малком перешел из «Зенита» в «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) за 60 млн евро. В прошлом сезоне 26-летний бразилец сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 9 голевых передач. По итогам чемпионата Малком стал лучшим бомбардиром (23 гола).

Следующий матч, 6 июля «Зенит» проведет против московского «Динамо».

Источник

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Electro
Потери серьезнее, не один только Малком.
Семаку придется строить новую команду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий