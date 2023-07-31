Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни высказался о выступлении «Зенита» в новом сезоне чемпионата России 202/2024.

«Зенит» пока что не привык играть без Малкома, поэтому команде нужно немного времени. Сейчас они начинают играть в другой футбол. Уверен, что «Зенит» не потеряет звание чемпиона в новом сезоне РПЛ: даже без Малкома», – приводит слова Данни «Чемпионат».

29 июля «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом». Матч завершился со счетом 1:1. После 2 туров питерский клуб набрал 4 очка.

Малком перешел из «Зенита» в «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) за 60 млн евро. В прошлом сезоне 26-летний бразилец сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 9 голевых передач. По итогам чемпионата Малком стал лучшим бомбардиром (23 гола).

Следующий матч, 6 июля «Зенит» проведет против московского «Динамо».

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