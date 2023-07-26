Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Павлом Михеевым оценил, кем «Зенит» может заменить Малкома. 26-летний бразильский вингер перешел в «Аль-Хиляль». Сумма трансфера в саудовский клуб составит 60 млн евро. – Стоит ли искать замену Малкому на южноамериканском рынке или в европейских чемпионатах? Или лучше дать шанс Бакаеву? – Все зависит от точки зрения тренерского штаба. Конечно, я всегда поддерживаю наших ребят, но понятно, что «Зенит» обладает серьезными финансовыми возможностями, чтобы найти замену Малкому за рубежом. Многое зависит от самого Бакаева, сможет ли он проявить себя. Уход Малкома? Свято место пусто не бывает. Многие его начали осуждать за то, что он выбрал деньги. Надо уважать его решение. Тем более клубы остались довольны условиями трансфера. – В каких компонентах игры Бакаев превосходит Малкома? – Пока нельзя сравнивать. Это немного разные футболисты, их действия на поле отличаются друг от друга. Бакаев обладает хорошей техникой, по-хорошему наглый во время игры, но ему не хватает стабильности.

– У Вас нет ощущения, что Бакаев иногда подолгу возится с мячом и замедляет развитие атак «Зенита»? – Я тоже заметил. Это не какое-то нервное перенапряжение, он просто хочет себя проявить. Не сказал бы, что это недостаток. Значит, что у Бакаева есть характер и желание продемонстрировать свои лучшие качества. Мне импонируют такие игроки. Только его игру стоит немного подкорректировать. – В матче Кубка России против «Ахмата» в стартовом составе «Зенита» вышел Густаво Мантуан. Бразилец отличился и провел неплохую игру. Сможет ли он как-то компенсировать уход Малкома? – Они тоже заметно отличаются друг от друга. Малком – созидатель, действующий из глубины. Он начинает атаки команды, больше задействован в комбинационной игре. А Мантуан – игрок штрафной площади.

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