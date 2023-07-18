Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал уход Малкома.

«Мне не верится, что арабы могут заплатить такие деньги за Малкома. Останется ли «Зенит» лидером без него? Один игрок ничего не значит, важен клуб. «Зенит» - сильная организация. Они справятся с его уходом», - заявил словацкий специалист.

Напомним, что полузащитник «Зенита» Малком переходит в «Аль-Хилаль». Трансфер обойдется саудовскому клубу в €60 млн. Это самая дорогая сделка в истории российского чемпионата.