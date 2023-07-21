Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, в беседе с корреспондентом «Спорт День за Днем» Максимом Сутченко рассказал о будущем своего клиента. — У Алексея все так же. У него контракт с «Зенитом». Он готовится к игре с «Пари НН», — сказал Клюев. — Интерес со стороны «Рубина» и ЦСКА сохраняется? — Без комментариев.

— Но им интересуются другие клубы? — Да, интерес есть. — Это российские клубы или зарубежные? — Больше ничего не могу сказать. Пока спокойно. —Зависит ли будущее Сутормина в «Зените» от того, уйдет из команды Малком или нет? — По этой теме давайте позже. Контракт Сутормина с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года. В матче за Суперкубок России против ЦСКА (0:0, 5:4 – по пенальти) Алексей вышел на замену на 89-й минуте. «Зенит» сыграет с «Пари НН» в гостях в субботу, 22 июля. Начало матча — в 15:15 по московскому времени.

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