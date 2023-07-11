Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выделил плюсы из интереса зарубежных клубов к нападающему сине-бело-голубых Малкому.

«К новости относимся абсолютно нормально, то, что многие клубы интересуются нашими игроками, это хорошо. Что касается самих игроков, то это им принимать решение, где продолжать свою дальнейшую карьеру. В нем должны учитываться несколько факторов, в том числе интересы клуба и интересы самого игрока. Ребята сделали и делают очень много для команды, и право выбора должно оставаться у них при соблюдении интересов клуба», – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

18 июля Ariyadhiah сообщил, что саудовский «Аль-Хиляль» уже достиг договоренности с «Зенитом» по переходу Малкома, который должен в ближайшие несколько дней отправиться на медосмотр в Саудовскую Аравию для официального оформления трансфера. Сумма трансфера не называлась.

Агент Малкома Луис Фернандо Гарсия подтвердил интерес к своему клиенту со стороны саудовских клубов, однако заявил, что на данный момент конкретного соглашения о трансфере бразильца еще нет.

19 июля «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» хочет получить за продажу Малкома около 50 млн евро, а сам нападающий хотел бы получать в «Аль-Хиляле» зарплату в 2 раза больше, чем в российской команде. Также отмечалось, что к бразильцу есть интерес от нескольких европейских команд.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. Сумма трансфера составила 40 млн евро (по данным Transfermarkt). Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает Малкома в 30 млн евро.

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