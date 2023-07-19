В среду утром Ariyadhiah сообщил, что «Аль-Хилаль» договорился с «Зенитом» о переходе Малкома – клуб сделал «исключительное предложение»: в ближайшие дни бразилец прилетит в Саудовскую Аравию для прохождения медосмотра.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году, тогда петербургский клуб заплатил за бразильца 40 млн евро. Прошлый сезон стал для Малкома самым успешным в России – не только потому, что получил гражданство: бразилец наколотил 26 мячей и отдал девять результативных передач.

Это впечатлило «Аль-Хилаль», поэтому они готовы платить 54 млн евро за три года: бразильцу осталось прилететь в Саудовскую Аравию, пройти медосмотр и подписать контракт. В «Зените» Малком зарабатывал 3,5 млн евро (без учета премий), оклад в «Аль-Хилале» вырастет почти в 6 раз.