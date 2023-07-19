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Ну и зачем Малком уезжает в Саудовскую Аравию? Стало известно, сколько он будет зарабатывать

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В среду утром Ariyadhiah сообщил, что «Аль-Хилаль» договорился с «Зенитом» о переходе Малкома – клуб сделал «исключительное предложение»: в ближайшие дни бразилец прилетит в Саудовскую Аравию для прохождения медосмотра.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году, тогда петербургский клуб заплатил за бразильца 40 млн евро. Прошлый сезон стал для Малкома самым успешным в России – не только потому, что получил гражданство: бразилец наколотил 26 мячей и отдал девять результативных передач.

Это впечатлило «Аль-Хилаль», поэтому они готовы платить 54 млн евро за три года: бразильцу осталось прилететь в Саудовскую Аравию, пройти медосмотр и подписать контракт. В «Зените» Малком зарабатывал 3,5 млн евро (без учета премий), оклад в «Аль-Хилале» вырастет почти в 6 раз.

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6 комментариев

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Вертуальный Человек
Ответ Abriel
не увидел компенсацию Зениту.
50-60 миллионов евро
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Abriel
не увидел компенсацию Зениту.
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alexey102rus
В смысле зачем уезжает? По той же причине, почему он приехал в Зенит. Бабло, много бабла
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MikhaL
оклад в «Аль-Хилале» вырастет почти в 6 раз - вот за этим и уезжает, очевидно же.
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Павел Мазурин
Ответ alexey102rus
В смысле зачем уезжает? По той же причине, почему он приехал в Зенит. Бабло, много бабла
По сравнению с саудовским баблом, в Зените у Малкома было баблишко :)
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alexey102rus
Ответ Павел Мазурин
По сравнению с саудовским баблом, в Зените у Малкома было баблишко :)
Ага, это как сравнить перекус и полноценный обед)))
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