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Валерий Масалитин объяснил, почему Фернандес не будет легендой «Зенита» или ЦСКА

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Спорта День за Днем» Даниилом Нюхиным высказался о переходе защитника Марио Фернандеса в «Зенит».  Контракт 32-летнего Фернандеса с «Зенитом» рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на год.  – Главное, чтобы он стал игроком основного состава и приносил пользу команде. Если он не выиграет конкуренцию и сядет на лавочку, то, естественно, это будет провальный трансфер, – считает Валерий Масалитин. 

– На Фернандеса будет давить его прошлое в ЦСКА. Как думаете, он готов к этому? Готов ли к встрече с болельщиками армейцев в Москве?  – Фернандес сам себя загнал в эту ситуацию. Он и его агент. Один посоветовал, другой послушал. Так ведь не поступают, когда есть договоренность, ее нужно соблюдать. Если ты этого не делаешь – получай тогда недовольство болельщиков.   Возвращайся в клуб, решай проблемы – приди к Гинеру, к Бабаеву, с кем ты договаривался. Опиши ситуацию, попроси отпустить в «Зенит». Нашли бы точки соприкосновения, и все было бы нормально. В наше время переходили из «Зенита» в ЦСКА и обратно вполне нормально, никаких скандалов не было.  Если ты хочешь вернуться – все решается. Договорись с агентом, дай ему деньги. А если ты не хочешь вернуться, погнался за деньгами – ну и получай теперь. Где деньги, а где уважение. А уважение за деньги не купишь. И он уже не станет ни легендой ЦСКА, ни тем более легендой «Зенита».  – Контракт Фернандеса с «Зенитом» всего на один год. Думаете, руководство питерского клуба так перестраховывается?   – Честно говоря, этот трансфер изначально был в никуда. Есть основной игрок Караваев, есть Сутормин, купленный у «Урала» Адамов. Вообще не понимаю смысла брать еще одного защитника. Пускай они сами решают. Тему с ЦСКА вообще больше теребить не надо, как, например с Мединой. Там деньги заработали – тема закрыта, пусть «Спартак» этим занимается теперь. Марио – хороший парень, который показал, что за деньги все решается.

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2 комментария

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Доктор Верховцев
Валера! За какие деньги? Каких таких денег не было у коней, если Фернандес был готов на понижение з/п? На принцип пошли, получается, чтобы агенту не платить?
Значит так хотели вернуть легенду. Извините, но если я вижу в магазине вещь, которую очень хочу купить, то я готов переплатить, особенно, если она последняя.
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Kvest78
Как и Валера, сбежав в Спартак не стал легендой ЦСКА.
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