Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Спорта День за Днем» Даниилом Нюхиным высказался о переходе защитника Марио Фернандеса в «Зенит». Контракт 32-летнего Фернандеса с «Зенитом» рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на год. – Главное, чтобы он стал игроком основного состава и приносил пользу команде. Если он не выиграет конкуренцию и сядет на лавочку, то, естественно, это будет провальный трансфер, – считает Валерий Масалитин.

– На Фернандеса будет давить его прошлое в ЦСКА. Как думаете, он готов к этому? Готов ли к встрече с болельщиками армейцев в Москве? – Фернандес сам себя загнал в эту ситуацию. Он и его агент. Один посоветовал, другой послушал. Так ведь не поступают, когда есть договоренность, ее нужно соблюдать. Если ты этого не делаешь – получай тогда недовольство болельщиков. Возвращайся в клуб, решай проблемы – приди к Гинеру, к Бабаеву, с кем ты договаривался. Опиши ситуацию, попроси отпустить в «Зенит». Нашли бы точки соприкосновения, и все было бы нормально. В наше время переходили из «Зенита» в ЦСКА и обратно вполне нормально, никаких скандалов не было. Если ты хочешь вернуться – все решается. Договорись с агентом, дай ему деньги. А если ты не хочешь вернуться, погнался за деньгами – ну и получай теперь. Где деньги, а где уважение. А уважение за деньги не купишь. И он уже не станет ни легендой ЦСКА, ни тем более легендой «Зенита». – Контракт Фернандеса с «Зенитом» всего на один год. Думаете, руководство питерского клуба так перестраховывается? – Честно говоря, этот трансфер изначально был в никуда. Есть основной игрок Караваев, есть Сутормин, купленный у «Урала» Адамов. Вообще не понимаю смысла брать еще одного защитника. Пускай они сами решают. Тему с ЦСКА вообще больше теребить не надо, как, например с Мединой. Там деньги заработали – тема закрыта, пусть «Спартак» этим занимается теперь. Марио – хороший парень, который показал, что за деньги все решается.

Источник