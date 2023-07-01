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«Любой игрок продается и покупается»: Алексей Сафонов о трансфере Фернандеса в «Зенит»

Алексей Сафонов
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Футбольный менеджер Алексей Сафонов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» поделился мнением о возможном переходе бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит». 

В июле прошлого года бразилец принял решение приостановить карьеру, а спустя полгода подписал контракт с «Интернасьоналем». Вчера, 6 июля, журналист Алешандре Прецель сообщил, что Фернандес в ближайшее время присоединится к сине-бело-голубым.   

– В принципе джентельменские договоренности имеют место в футболе, но, по крайней мере, я читал, что агент Фернандеса все это берет на себя, потому что ЦСКА мимо него полезли в переговоры. Они взяли на себя ответственность, вышли на игрока, минуя агента. Если агент и игрок нормально взаимодействуют, то такая ситуация для меня неудивительная. Серьезный игрок не будет даже вести переговоры без меня. Нормальный игрок, который уважает себя. Были такие моменты и у меня в практике, когда клуб говорил игроку: «Агент не нужен. Давай сами договариваться». Сейчас любой игрок продается и покупается. Надо не забывать, что футбол – это не только зрелище, но еще и бизнес. 

– ЦСКА допустил ошибку, когда начал работать мимо агента? – Я считаю, что все-таки есть определенные футбольные правила. Каждый по-своему действует. Я же не могу учить руководство клуба. Здесь что-то не прошло. Задним числом можно все что угодно думать.

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