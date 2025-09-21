Мудрик не готовится к поездке на Олимпиаду-2028 в роли спринтера, сообщили в Федерации легкой атлетики Украины: «Не тренируется с национальной командой ни к каким соревнованиям»
Михаил Мудрик не будет участником соревнований по легкой атлетике на Олимпиаде.
Ранее Marca сообщала, что вингер «Челси», отстраненный за допинг, намерен поучаствовать в ОИ-2028 в роли спринтера.
«Михаил Мудрик не тренируется с национальной командой по легкой атлетике ни к каким соревнованиям. И у нас не было никаких разговоров на уровне ФЛАУ по поводу его перехода в легкую атлетику.
Что касается тренировок с отдельными атлетами, мне тоже ничего не известно. А в целом, конечно, желаю ему удачи во всех начинаниях», – сказала президент Федерации легкой атлетики Украины Ольга Саладуха в интервью Tribuna.
