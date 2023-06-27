Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о возможном уходе бразильского полузащитника Вендела из петербургского клуба.

«Вендела будет не хватать «Зениту»? Конечно, есть футболисты, которые его заменят. Не знаю, проблема ли это или нет, решение Вендела. Как футболист, конечно, он мне нравился, нравится. Он игрок высокого уровня, но это его решение. Только ему принимать решение, будет ли он играть с нами или не будет. И, наверное, руководство клуба тоже будет решать это вместе с ним», – передает слова Чистякова корреспондент «Спорта День За Днем» Алексей Михайлов.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги бразилец принял участие в 25 матчах, в которых забил восемь голов и отметился тремя результативными передачами. Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 22 млн евро.

Ранее Сергей Семак сообщил, что руководство клуба разрешило Венделу искать новую команду.

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