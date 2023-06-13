Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин отреагировал в разговоре с корреспондентом «Спорта День за Днем» Матвеем Макаренко на включение бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана в сотню номинантов на премию Golden Boy. В рейтинге главных претендентов на награду Ренан, по мнению аналитиков Football Benchmark, занял 34-е место.

– Все эти рейтинги не очень объективны, как по мне. Безусловно, он заслуживает к себе особого внимания. В силу своего возраста. Но по каким критериям ему дают это место? Почему, например, 34-е место, а не 70-е? Не знаю, с какой целью создаются эти рейтинги. Но, по моему мнению, к футболу эти рейтинги имеют минимальное отношение, – считает Лепехин. – Он привлек внимание к себе игрой за «Зенит» или за сборную Бразилии? – За сборную Бразилии, конечно же. Не думаю, что футболисты «Зенита» особо участвуют в таких рейтингах. Хорошо, что хоть какие-то россияне в качестве Мелехина и Захаряна там есть. Это уже прогресс.

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