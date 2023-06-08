Погребняк: «С бразильцами такого класса «Зенит» мог бы повторить успех 2008 года»
Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в разговоре с корреспондентом «Спорт День За Днем» Алексеем Михайловым поделился своими впечатлениями от матча легенд «Зенита» и сборной России образца 2008 года, а также оценил гипотетические перспективы нынешнего состава сине-бело-голубых в еврокубках.
– Атмосфера классная. У нас Премьер-лига столько не собирает, – начал Погребняк. – В очередной раз ощутить себя профессиональным футболистом – это круто.
В лишний раз приехать в Питер, выйти на «Газпром»-Арену – это фантастика, кайф. В такой команде, с такими мастерами я могу забить гол даже хромой, что я и сделал. И еще пять моментов должны были выигрывать.
– Классную голевую комбинацию разыграли с Романом Широковым. Вспомнились сразу ощущения 2008-го года?
– Мне достаточно того, чтобы эти впечатления находились со мной в раздевалке.
– Вы вместе с «Зенитом» добились победы в Кубке УЕФА. Каких успехов в еврокубках добился бы нынешний состав?
– Мы уже показали, как мы смогли бы выступить.
– Смог бы нынешний состав «Зенита» приблизиться к успеху 2008 года?
– С бразильцами такого класса – почему бы и нет?, – заключил Погребняк.
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