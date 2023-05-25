Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Максимом Сутченко высказался о будущем 36-летнего голкипера «Зенита» Михаиле Кержакове.

По окончании нынешнего сезона у него заканчивается контракт с петербургским клубом. — Стоит ли «Зениту» продлить контракт с Кержаковым? — Как профессиональный вратарь я могу сказать, что Кержаков достаточно уверенно играет в воротах «Зенита». Его возраст говорит о его зрелости, а не о том, что он не умеет играть и больше не сможет стоять в воротах. В «Зените» так подумали про Дзюбу, которого освободили. Пусть он не играет так блестяще как в «Зените», но зато сейчас в «Локомотиве» выглядит очень здорово. Выводы надо делать. Так что пусть «Зенит» решает по Кержакову. Я бы его с удовольствием держал в команде. Он постоянно играет. Сколько вратарей играло у «Зенита» в основном составе – все сошли, а он продолжает играть. — Если «Зенит» решит расстаться с Кержаковым, стоит ли «Спартаку» присмотреться к его кандидатуре? — Нужен ли Кержаков «Спартаку»? Нет. В «Спартаке» есть свои вратари. Они никого другого брать не будут.

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