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Анзор Кавазашвили считает, что Кержаков не нужен «Спартаку». Экс-голкипер оценил игру Михаила в этом сезоне

Анзор Кавазашвили Анзор Кавазашвили
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Максимом Сутченко высказался о будущем 36-летнего голкипера «Зенита» Михаиле Кержакове. 

По окончании нынешнего сезона у него заканчивается контракт с петербургским клубом.  — Стоит ли «Зениту» продлить контракт с Кержаковым?  — Как профессиональный вратарь я могу сказать, что Кержаков достаточно уверенно играет в воротах «Зенита». Его возраст говорит о его зрелости, а не о том, что он не умеет играть и больше не сможет стоять в воротах.  В «Зените» так подумали про Дзюбу, которого освободили. Пусть он не играет так блестяще как в «Зените», но зато сейчас в «Локомотиве» выглядит очень здорово. Выводы надо делать.  Так что пусть «Зенит» решает по Кержакову. Я бы его с удовольствием держал в команде. Он постоянно играет. Сколько вратарей играло у «Зенита» в основном составе – все сошли, а он продолжает играть.  — Если «Зенит» решит расстаться с Кержаковым, стоит ли «Спартаку» присмотреться к его кандидатуре?  — Нужен ли Кержаков «Спартаку»? Нет. В «Спартаке» есть свои вратари. Они никого другого брать не будут.

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