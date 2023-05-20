«Рубин» заинтересован в приобретении полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

Сообщается, что казанский клуб готов подписать 29-летнего россиянина - игрок не против перехода, поскольку недоволен количеством игрового времени в «Зените».

Однако трансфер выглядит маловероятным, потому что Сергей Семак хочет сохранить футболиста в составе.

Напомним, что 1 июля 2019 года Сутормин перешел из «Оренбурга» в «Рубин», но неделю спустя «Зенит» выкупил игрока у казанской команды.

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