Все о Зените
Блог

Дмитрий Баранник оценил шансы «Зенита» в РПЛ в случае ухода легионеров

Зенит Зенит
Клубы Клубы
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Дмитрий Баранник
Футбол Футбол

Бывший полузащитник и тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Максимом Сутченко высказался о том, поможет ли ужесточение лимита на легионеров увеличить конкуренцию в РПЛ.  В нынешнем сезоне чемпионата России в заявке команды может быть не более 13 иностранных игроков и не менее 12 футболистов с российским паспортом. При этом одновременно на поле могут выходить не более восьми легионеров.  — У «Зенита» бывает в старте выходит 8 легионеров. Ужесточение лимита может помочь вернуть интригу в РПЛ?  — Нынешние обстоятельства сложились так, что лимит сам ужесточился — экономика становится не сильнейшей, меньше иностранцев изъявляет желания ехать в Россию. Думаю, причина не в этом. Если есть хорошие иностранцы, которые хотят к нам приехать, почему бы их не подписывать. Легионеры могут дать не только результат клубу, но и стать примером для подрастающего поколения, например, те же бразильцы «Зенита».  У «Зенита» есть преимущество в том, что он является ведущим клубом. В команду проще позвать иностранных футболистов. Но из-за этого не стоит ужесточать лимит на легионеров, — заявил Баранник. — Стоит ли «Зениту» держать столько легионеров в отсутствие еврокубков? Может лучше заняться воспитанием своих игроков?  — Да, конечно, лучше, чтобы свои играли. Если бы у нас были русские ребята, которые играли бы как Малком, наверное, выходил бы на поле русский футболист, а не Малком. Здесь вопрос в качестве, а не в паспорте.  «Зенит» хочет выигрывать. Команда ничего противозаконного не делает. Если какие-то правила игры изменятся, то тогда «Зениту» придется под них подстраиваться. На сегодняшний день «Зенит» может себе позволить то, что имеет — крепких, хороших легионеров.

— Как вы думаете, бразильцы сыграют ли в оставшихся матчах «Зенита»? Или на поле выйдут те, кто получил мало времени по ходу сезона?  — На искусственном поле никто не будет рисковать дорогими ногами (20 мая «Зенит» сыграет в гостях с «Оренбургом» – «Спорт день за Днем»).  Сейчас у «Зенита» есть возможность посмотреть на ближайший резерв. Посмотреть на тех ребят, которые может сами считают, что получили недостаточно игрового времени. Пожалуйста, выходите, играйте. Прекрасная возможность — целых три игры.  Наверное, это правильно будет и для Семака, и для клуба. Летний перерыв будет коротким. Надо убедиться, надежен или нет ближайший резерв.  — Если бразильцы будут играть в оставшихся матчах, будет ли у них мотивация? Цель на сезон выполнена.  — Если они выходят на поле, значит они мотивированы. Если нет, то тогда этот игрок скажет, что не готов играть, попросит дать ему отдохнуть. Так просто выходить на поле и отбывать номер… Никто не будет подрывать свои имидж. За всеми игроками следят. «Зенит» пять раз подряд выиграл чемпионат России. Легионеры оправдали сделанные вложения. Это мы можем сказать. О том, что будет дальше, знают пока только несколько человек.  — Если легионеры покинут «Зенит», сможет клуб найти им замену?   — Не думаю, что из-за ухода легионеров, если такое произойдет, «Зенит» снимется с чемпионата и скажет, что нам некем играть. Такого точно не будет.  «Зенит» взошел на вершину. И постарается оставаться там много лет. «Зенит» будет конкурентоспособен и с легионерами, и без них в составе.

Источник

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Анатольевич
Дорогие друзья, подпишитесь пожалуйста на мой блог о Криштиану Роналду! (блог см. в профиле)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий