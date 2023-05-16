Бывший полузащитник и тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Максимом Сутченко высказался о том, поможет ли ужесточение лимита на легионеров увеличить конкуренцию в РПЛ. В нынешнем сезоне чемпионата России в заявке команды может быть не более 13 иностранных игроков и не менее 12 футболистов с российским паспортом. При этом одновременно на поле могут выходить не более восьми легионеров. — У «Зенита» бывает в старте выходит 8 легионеров. Ужесточение лимита может помочь вернуть интригу в РПЛ? — Нынешние обстоятельства сложились так, что лимит сам ужесточился — экономика становится не сильнейшей, меньше иностранцев изъявляет желания ехать в Россию. Думаю, причина не в этом. Если есть хорошие иностранцы, которые хотят к нам приехать, почему бы их не подписывать. Легионеры могут дать не только результат клубу, но и стать примером для подрастающего поколения, например, те же бразильцы «Зенита». У «Зенита» есть преимущество в том, что он является ведущим клубом. В команду проще позвать иностранных футболистов. Но из-за этого не стоит ужесточать лимит на легионеров, — заявил Баранник. — Стоит ли «Зениту» держать столько легионеров в отсутствие еврокубков? Может лучше заняться воспитанием своих игроков? — Да, конечно, лучше, чтобы свои играли. Если бы у нас были русские ребята, которые играли бы как Малком, наверное, выходил бы на поле русский футболист, а не Малком. Здесь вопрос в качестве, а не в паспорте. «Зенит» хочет выигрывать. Команда ничего противозаконного не делает. Если какие-то правила игры изменятся, то тогда «Зениту» придется под них подстраиваться. На сегодняшний день «Зенит» может себе позволить то, что имеет — крепких, хороших легионеров.

— Как вы думаете, бразильцы сыграют ли в оставшихся матчах «Зенита»? Или на поле выйдут те, кто получил мало времени по ходу сезона? — На искусственном поле никто не будет рисковать дорогими ногами (20 мая «Зенит» сыграет в гостях с «Оренбургом» – «Спорт день за Днем»). Сейчас у «Зенита» есть возможность посмотреть на ближайший резерв. Посмотреть на тех ребят, которые может сами считают, что получили недостаточно игрового времени. Пожалуйста, выходите, играйте. Прекрасная возможность — целых три игры. Наверное, это правильно будет и для Семака, и для клуба. Летний перерыв будет коротким. Надо убедиться, надежен или нет ближайший резерв. — Если бразильцы будут играть в оставшихся матчах, будет ли у них мотивация? Цель на сезон выполнена. — Если они выходят на поле, значит они мотивированы. Если нет, то тогда этот игрок скажет, что не готов играть, попросит дать ему отдохнуть. Так просто выходить на поле и отбывать номер… Никто не будет подрывать свои имидж. За всеми игроками следят. «Зенит» пять раз подряд выиграл чемпионат России. Легионеры оправдали сделанные вложения. Это мы можем сказать. О том, что будет дальше, знают пока только несколько человек. — Если легионеры покинут «Зенит», сможет клуб найти им замену? — Не думаю, что из-за ухода легионеров, если такое произойдет, «Зенит» снимется с чемпионата и скажет, что нам некем играть. Такого точно не будет. «Зенит» взошел на вершину. И постарается оставаться там много лет. «Зенит» будет конкурентоспособен и с легионерами, и без них в составе.

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