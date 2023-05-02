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«Меня не напрягает, что в РПЛ все однотипно». Иван Сергеев доволен гегемонией «Зенита» в чемпионате

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Конкуренция не нужна.

Победа над «Спартаком» со счетом 3:2 принесла «Зениту» пятый чемпионский титул подряд;

«Меня не напрягает, что в РПЛ все однотипно. Это работа. Такая же, как и брать интервью каждый день, спрашивать интересных людей. Наша задача каждый день выходить на тренировочный процесс и играть. В этом ничего такого нет. Дай бог стать чемпионами как можно больше», - заявил нападающий «Зенита» Иван Сергеев.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд.

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1 комментарий

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Nogoi89
Нормально ответил журналисту)
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