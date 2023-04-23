Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил тренерский потенциал экс-нападающего петербуржского клуба Александра Кержакова.

«Саша — умничка. Хороший парень, но молодой. Один из моих любимых футболистов. С тренерской карьерой ему немного не везет, но потенциал у него отличный. Когда-нибудь он будет работать в «Зените» и завоюет титул. Я в этом уверен», — цитирует Петржелу Sport24.

Кержаков 8 февраля возглавил кипрский клуб «Кармиотисса». Но 1 апреля было объявлено об уходе Александра из этой команды. Кержаков заявил, что сам принял решение об отставке из-за сложившейся в клубе атмосфере. Во главе «Кармиотиссы» 40-летний специалист провел 7 матчей, клуб одержал 2 победы, 1 раз сыграл вничью, потерпел 4 поражения. В сезоне-2021/22 Кержаков был главным тренером «Нижнего Новгорода». Александр сумел сохранить нижегородцам прописку в РПЛ в их дебютном сезоне в высшем дивизионе российского футбола. Также Кержаков был тренером «Томи» и юношеской сборной России.

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