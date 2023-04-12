Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о ничейном результате в матче 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (0:0) и безрезультативности бразильского полузащитника Малкома.

«Ничего страшного в Ростове не произошло. Чемпионство в РПЛ у питерцев никто не отнимет. «Зенит» можно поздравить. То, что лидер команды больше месяца не забивает, тоже не страшно, Малком не робот, чтобы забивать каждый матч. Спад у любого футболиста случается», – приводит слова Погребняка Legalbet. Малком – лидер гонки бомбардиров РПЛ. У него 16 забитых мячей в текущем сезоне. Первое место он делит с голландским вингером московского «Спартака» Квинси Промесом. Подопечные Сергея Семака могут выиграть пятый титул чемпионов РПЛ подряд. Это позволит «Зениту» добавить на свою эмблему вторую звезду. Клубы чемпионата России получают право на это после пяти чемпионств.

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