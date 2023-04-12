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Павел Погребняк считает, что никто не отнимет у «Зенита» чемпионство

Павел Погребняк Павел Погребняк
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Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о ничейном результате в матче 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (0:0) и безрезультативности бразильского полузащитника Малкома.

«Ничего страшного в Ростове не произошло. Чемпионство в РПЛ у питерцев никто не отнимет. «Зенит» можно поздравить. То, что лидер команды больше месяца не забивает, тоже не страшно, Малком не робот, чтобы забивать каждый матч. Спад у любого футболиста случается», – приводит слова Погребняка Legalbet. Малком – лидер гонки бомбардиров РПЛ. У него 16 забитых мячей в текущем сезоне. Первое место он делит с голландским вингером московского «Спартака» Квинси Промесом. Подопечные Сергея Семака могут выиграть пятый титул чемпионов РПЛ подряд. Это позволит «Зениту» добавить на свою эмблему вторую звезду. Клубы чемпионата России получают право на это после пяти чемпионств.

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3 комментария

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Зелёный гопник
Ответ Владимир Бегляков
Ну до чего это дерево вумное, а то без его мнения все засомневались в выигрыше Зенитом чемпионства. Ну а теперь Зенит может уже и на поле не выходить.
Не думаю, что дерево могло бы стать лучшим бомбардиром Кубка Уефа, а потом уехать и играть в топ-чемпионатах😅
+2
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+2
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Alyur
Ответ Зелёный гопник
Не думаю, что дерево могло бы стать лучшим бомбардиром Кубка Уефа, а потом уехать и играть в топ-чемпионатах😅
Вот именно. Паша, если бы не получил травму, мог на ЧЕ 2008 блеснуть. Забивал с игры и стандартов. Был в отличной форме.
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