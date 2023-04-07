Пессимистично.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном уходе из «Зенита» бразильских полузащитников Малкома и Клаудиньо, недавно получивших российское гражданство.

Ранее Малком заявил о готовности рассмотреть возможность с переходом в другой клуб, играющий в еврокубках.

«Мы сидим в глубочайшей яме, — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым. — Конечно, Малком с Клаудиньо свиснут отсюда и правильно сделают. Они останутся, только если им половину Петербурга подарят. Каждый футболист хочет развиваться, а тут какое развитие? Нас лет на десять похоронили в футболе. Рассказывают сказки всей стране про какие-то возможности. Малком и Клаудиньо, бегите, ха-ха. Беги, Форрест, беги. Заработали денег, и хорошо. Больше тут делать нечего».

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