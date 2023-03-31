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Плохие новости. Семак заявил, что травма Барриоса достаточно серьезная

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья полузащитника Вильмара Барриоса.

Бразилец был заменен на 40-й минуте матча 19-го тура РПЛ с «Химками» (3:2) из-за травмы плеча. Он пропустил матчи с «Динамо» (1:1, 4:5 пенальти) и ЦСКА (0:1).

«Это более, чем понятная ситуация: о его травме все знают, и срока, который прошел, недостаточно для восстановления. Он работает в индивидуальном режиме, и какое-то время на восстановление ему еще понадобится, потому что травма достаточно серьезная», – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Вилмар Барриос получает травму и покидает поле (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол

Наставник петербургского клуба отметил, что Иван Сергеев и Андрей Мостовой, отсутствовавшие по состоянию здоровья, тренируются вместе с командой. Но тренер не смог точно сказать, выйдут ли игроки на матч с «Уралом».

В 22 матчах этого сезона Барриос забил один гол и сделал две голевые передачи. В среднем за игру в РПЛ он совершает 1,5 перехвата и 2,3 отбора.

После 20 туров «Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ.

Матч «Зенита» с «Уралом» пройдет 1 апреля.

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3 комментария

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Electro
колцумбиец все таки. поправьте
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иван кочубей
Великий стратег выкинул Нобоа, а Ерохина оставил и притянул мертвого Сергеева.
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Alyur
Скорей бы вернулся. Пока без него команду лихорадит маленько.
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