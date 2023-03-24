Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал неудачные результаты «Зенита» в последних матчах. До перерыва на матчи сборных сине-бело-голубые потерпели два поражения подряд. 15 марта подопечные Сергея Семака на своем поле уступили «Динамо» (1:1, 4-5 пен.) и выбыли из розыгрыша Кубка России, а 19 марта в гостях не смогли оказать сопротивление ЦСКА (0:1).

«Зашаталось первое место в РПЛ для «Зенита» после двух поражений подряд? Ничего там не зашаталось. Отрыв комфортный, семь очков. Все нормально, все под контролем. Да, есть какая-то стагнация в игре, но я думаю, что Сергей Богданович разберется. Малком не играл в матче Кубка России с «Динамо», тоже сказывается», — приводит слова Погребняка ТАСС.

23 марта «Зенит» на выезде провел товарищеский матч против «Фенербахче» (2:2). В составе петербургского клуба забитыми мячами отметились Малком (21, пенальти) и Клаудиньо (42).

После 20 туров «Зенит» с 48-ю очками занимает 1-е место в РПЛ. На 2-й строчке идет «Ростов» (41). В следующем туре сине-бело-голубые дома примут «Урал». Встреча состоится в субботу, 1 апреля.

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