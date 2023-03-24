Все о Зените
Блог

«Все под контролем». Погребняк высказался о перспективах «Зенита» в РПЛ после двух поражений подряд

Клубы Клубы
Зенит Зенит
Павел Погребняк Павел Погребняк
Футбол Футбол

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал неудачные результаты «Зенита» в последних матчах. До перерыва на матчи сборных сине-бело-голубые потерпели два поражения подряд. 15 марта подопечные Сергея Семака на своем поле уступили «Динамо» (1:1, 4-5 пен.) и выбыли из розыгрыша Кубка России, а 19 марта в гостях не смогли оказать сопротивление ЦСКА (0:1).

«Зашаталось первое место в РПЛ для «Зенита» после двух поражений подряд? Ничего там не зашаталось. Отрыв комфортный, семь очков. Все нормально, все под контролем. Да, есть какая-то стагнация в игре, но я думаю, что Сергей Богданович разберется. Малком не играл в матче Кубка России с «Динамо», тоже сказывается», — приводит слова Погребняка ТАСС.

23 марта «Зенит» на выезде провел товарищеский матч против «Фенербахче» (2:2). В составе петербургского клуба забитыми мячами отметились Малком (21, пенальти) и Клаудиньо (42). 

После 20 туров «Зенит» с 48-ю очками занимает 1-е место в РПЛ. На 2-й строчке идет «Ростов» (41). В следующем туре сине-бело-голубые дома примут «Урал». Встреча состоится в субботу, 1 апреля.

Источник

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий