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Александр Гришин считает, что Семак заслужил звание лучшего тренера сезона

Сергей Семак Сергей Семак
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Экс-защитник ЦСКА Александр Гришин считает, что наставник питерского «Зенита» Сергей Семак должен быть признан лучшим главным тренером по итогам сезона-2022/2023 в РПЛ

«Думаю, на лучшего тренера сезона могут претендовать только те, кто занимают хорошие места в чемпионате. Если первое место возьмёт «Зенит», то этот приз должен по праву принадлежать Семаку. Всё-таки никому ранее не удавалось делать «Зенит» чемпионом пять раз подряд», – приводит слова Гришина Legalbet.

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Гришин сказал, что «Зенит» точно будет чемпионом и в этом году, гандикап никто уже не отыграет, а следовательно Семак — лучший тренер.

В сезоне 2022-2023 «Зенит» после 20 туров лидирует в РПЛ 48 очками. Под руководством Семака питерцы проиграли всего 2 мачта в нынешнем розыгрыше и имеют разницу мячей 43.

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