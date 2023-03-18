Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал ничью в товарищеском матче против «Фенербахче» (2:2).

«Обалденная атмосфера! Эта игра чуть-чуть напомнила мне игру в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Народ хорошо болел на протяжении всей игры, еще хочется отметить качество газона. Считаю, что отличный спарринг-матч получился. Где-то у нас не получалось играть в свою игру, где-то получалось. В целом мы хорошо сыграли, результат закономерный», – приводит слова Чистякова «Чемпионат.com».

Чистяков отметил, что матч нес дружественный характер, но футболисты договорились играть как любой официальный только на победу.

«Зенит» сыграл с «Ференбахче» вничью в товарищеском матче. Встреча прошла во время перерыва в национальных чемпионатах на матчи сборных.

Матч «Зенита» и «Фенербахче» предполагался как благотворительный. Все вырученные с продаж билетов деньги будут направлены на помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения, прошедшего в Турции в феврале.

Чистяков в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги принял участие в шести матчах, в которых не отметился результативными действиями.

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