👎 «Клаудиньо - ужас просто, не увидел его на поле». Мостовой заявил, что не удивлен победе ЦСКА над «Зенитом»
Может бразилец накануне обмывал российский паспорт?
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что его не удивила победа ЦСКА над «Зенитом» в матче 20-го тура РПЛ (1:0).
«Абсолютно не удивила победа ЦСКА. Я еще и вчера говорил, о том, что «Спартак» уступил «Оренбургу», и теперь начнется. Подождите, «Зенит» тоже может не выиграть у ЦСКА, он даже проиграл. Меня не удивило. Я увидел поле сегодняшнее, это сыграло на руку ЦСКА, запредельный настрой, боевитость, характер. Этого как раз не хватило «Зениту». Было видно по первому тайму, что они неприятно себя чувствовали. Прямой пример — Клаудиньо. Ужас просто, не увидел его на поле. Малком еще пытался, в конце встречи только он мог так вырезать на Сутормина», — сказал Мостовой.
ЦСКА занимает 5-е место в чемпионате России, набрав 35 очков. «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице (48 очков).
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