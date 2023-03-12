Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин оценил состав питерского «Зенита».

По мнению экс-футболиста, сине-бело-голубые не стремятся развивать российских футболистов, поскольку в составе команды их немного.

«На ведущих ролях в «Зените» играют футболисты, имеющие не российские корни, не игроки сборной России. Именно иностранцы задают в петербургской команде тон и играют ведущую роль. Россияне, скорее, подыгрывают в «Зените». Явных лидеров‑россиян в «Зените» нет. Такой курс выбрали для развития», – приводит слова Нигматуллина Vprognoze.ru.

Он добавил, что по этой причине в сборной России мало игроков из Санкт-Петербурга.

Сейчас в составе «Зенита» играют 15 российских футболистов. В феврале к этому числу добавились бразильцы Малком и Клаудиньо – полузащитники получили гражданство РФ.

Также цвета питерского клуба защищают пять бразильских игроков – Дуглас Сантос, Родригао, Роберт Ренан, Густаво Мантуан и Вендел, два колумбийских футболиста – хавбек Вильмар Барриос и нападающий Матео Кассьерра, казахстанский защитник Нуралы Алип.

В текущем сезоне РПЛ «Зенит» идет первым с 48 очками. В 20-м туре чемпионата команда сыграет с московским ЦСКА.

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