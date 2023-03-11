Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров с ребенком был замечен на скамейке запасных во время четвертьфинального матча Кубка России между сине-бело-голубыми и «Динамо». Основное время встречи на стадионе «Газпром Арена» завершилась вничью 1:1, а в серии пенальти точнее были игроки московского клуба. Несмотря на вылет из Кубка, «Зенит» обязан выплатить штраф за появление Быстрова на своей тренерской скамье.

Экс-зенитовец нарушил 91-ю статью дисциплинарного регламента РФС, который гласит, что нахождение посторонних лиц (т.е. лиц, не включенных в заявку или протокол матча) в технической зоне команды запрещено. В лучшем случае за это нарушение Быстрова «Зенит» будет оштрафован на 15 тысяч рублей. В худшем – на 30 тысяч рублей, поскольку непонятно, является ли несовершенно летний ребенок лицом, а тем более посторонним.

Изначально, вообще непонятно, что мог делать Быстров в технической зоне «Зенита». Полузащитник завершил карьеру в 2018 году, 4 года назад Владимир получил тренерскую лицензию, но не входит в тренерский штаб сине-бело-голубых. Быстров частенько мелькает в футбольных трансляциях в качестве эксперта, но и у них нет доступа в техническую зону, не говоря уже о том, что Быстров не работал на матче «Зенит» – «Динамо». Но Быстров объяснил свое появление на скамейке запасных резким ухудшением самочувствия во время похода к фанатской трибуне.

«Это вообще не скамейка запасных, а пристройка, если можно так сказать, к ней. На ней сидят те, кому места не хватило. Как я там оказался? Мимо шел, ногу свело, присел отдохнуть. Со мной был сын друга, он тоже присел рядом. Я с первых рядов футбол посмотрел? Я вообще шел к фанатам за ворота, чтобы побыть вместе с ними. Это же сейчас большая редкость, когда стадион заполняется, а атмосфера действительно футбольная. Я хотел насладиться кричалками в свою честь с близкого расстояния. Не помню, сколько там просидел, но не до конца матча. Моя цель была дойти до фанатов, я туда и пошел. Как фанаты на меня отреагировали? Прекрасно и громко!», – передает слова Владимира Быстрова «Чемпионат».

Конечно, «пристройка к скамейке запасных» – уже звучит мощно, но вот вопрос о том, чей это же все-таки ребенок остается в подвешенном состоянии. Тут не прав либо «Чемпионат», который «приписал» Быстрову чужого ребенка, либо сам Владимир, который отказывается от собственного сына.

В любом случае, Владимиру стоит начинать приводить в порядок свою физическую форму. Иначе, как он собирается участвовать в матчах легенд, если у него сводит ногу от ходьбы?

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