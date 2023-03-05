Бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан рассказал о взаимодействии с соотечественниками в петербургском клубе. В составе сине-бело-голубых, помимо Ренана, выступают еще 6 бразильцев: Малком, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Дуглас Сантос и Родригао.

«Абсолютно все выразили желание помочь мне, и со всеми я отлично общаюсь. Но если говорить про кого-то конкретно, то из-за позиции на поле я чаще всего взаимодействую с Дугласом и Родригао, они дают мне полезные советы», — приводит слова Родригао официальный сайт «Зенита».

10 января, «Зенит» объявил о переходе Ренана из «Коринтианса». Защитник подписал контракт с сине-бело-голубыми до 2028 года. За петербургский клуб 19-летний защитник будет выступать под 77-м номером. Ренан был в запасе петербуржцев на матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России против ульяновской «Волги» (3:0), но на поле не вышел. Дебютной игрок Роберта за «Зенит» стала встреча 18-го тура Российской Премьер-лиги против «Пари НН» (3:0). Ренан вышел в стартовом составе и провел полный матч. Ренан получил вызов в сборную Бразилии на товарищеский матч с командой Марокко. Игра пройдет 25 марта.

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