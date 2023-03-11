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«Пятое-шестое место». Каррера оценил уровень «Зенита» по меркам чемпионата Италии

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Массимо Каррера Массимо Каррера
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💪 Боролись бы за Лигу конференций.

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, за какое место мог бы бороться «Зенит» в чемпионате Италии.

Каррера: в Серии А "Зенит" боролся бы за пятое-шестое место » Футбол России и Мира, новости, трансляции, фото, видео

«Я считаю, что «Зенит» мог бы войти в группу команд, которые борются за попадание в Лигу Европы и Лигу конференций — пятое-шестое место», — заявил Каррера.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 45 очков.

12 марта клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Химками» в рамках 19 тура РПЛ. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

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1 комментарий

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Игорь Ерофеенков
Если бы да кабы... Мог бы и выиграть, мог бы и в зоне вылета стоять. Это вообще никак не проверить
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