Бывший полузащитник «Спаратака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Артемом Марковым отреагировал на новость о том, что КДК РФС наказал «Волгу» штрафом в 500 тысяч рублей и одним кубковым матчем без зрителей условно за бросок банана в сторону футболиста «Зенита» Вендела.

– Справедливое наказание? – Наверное, да. Все-таки мы уже говорили, что это недопустимо. Наказание должно было какое-то быть, ну вот сделали такое.

– Извлекут ли болельщики «Волги» урок после этого инцидента? – Давайте так, мне кажется, такой шум не стоит делать. Многие «болельщики» о такой команде, как «Волга», даже не слышали, наверное. Болельщики везде такие же живые люди. Просто нельзя делать такое – это недопустимо, вот и все.

– Вас удивило, что такое может происходить в современном мире? – Честно говоря, уже ничему не удивляюсь. То, что сейчас происходит… Чему сейчас удивляться? Сами понимаете, о чем речь. Кошмар! Даже говорить не хочется.

Источник