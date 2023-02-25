Нападающий «Зенита» Иван Сергеев оценил результат жеребьевки второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России для петербургской команды. Сине-бело-голубые на этой стадии турнира сыграют с московским «Динамо».

«Если честно, разницы, кто окажется нашим соперником по Кубку России не было. Раз досталось «Динамо», значит будем готовится к «Динамо». Но перед этим у нас еще две игры чемпионата — с «Пари НН» и «Химками», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».

Матч «Зенита» с «Динамо» пройдет на «Газпром Арене» 14-16 марта. Победитель будет определен по итогам одной игры. Петербургский клуб на первом этапе 1/4 финала Пути регионов в гостях разгромил ульяновскую «Волгу» (3:0). «Динамо» по сумме двух матчей уступило «Крыльям Советов» в 1/4 финала Пути РПЛ (1:2, 1:1). 4 марта на «Газпром Арене» «Зенит» примет «Пари НН», 12 марта на своем поле сине-бело-голубые встретятся с «Химками». Сергеев выступает за «Зенит» с января 2022 года. В нынешнем сезоне 27-летний форвард провел 23 матча во всех турнирах, на его счету 10 голов и 5 результативных передач. Контракт Ивана с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 млн евро.

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