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Аршавин предположил, как бы «Зенит» выступал в РПЛ без бразильцев

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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» высказался о закономерности победы команды над ульяновской «Волгой» в матче ФОНБЕТ Кубка России, а также ответил на вопрос о том, как петербуржцы выступали бы в МИР РПЛ без легионеров.

Волга» – «Зенит» – 0:3: обзор матча Кубка России, видео голов, брошенный банан в Вендела, 24 февраля 2023 - Чемпионат

«Зенит» в гостевом матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России разгромил «Волгу» со счетом 3:0. В МИР РПЛ петербургская команда лидирует с 42 очками после 17 туров.

— Может, по счету хватило бы и 2:0. «Зенит» владел преимуществом на протяжении матча и использовал моменты, что у него были.

— Кто лучше других из игроков «Зенита» воспользовался своими шансами?

— Состав в целом был оптимальный, учитывая дисквалификации. Лучший игрок — Вендел. Он отдал первый голевой пас. Во втором тайме игра не заладилась, выход Сергеева помог «Зениту» отодвинуть игру от ворот. И Кассьерра вдохновение поймал, забил и отдал.

В «Зените» ведущую роль играют бразильцы, но сегодня надо было справляться без них.

— А если бы «Зенит» вообще играл в МИР РПЛ без легионеров, то какое место бы занял?

— В пятерке должен быть, — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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