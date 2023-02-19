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🤔 «Считаю, что это правильно». Спивак о восьми легионерах в составе «Зенита»

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Все честно!

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак в интервью поделился мнением о легионерах петербуржцев. 

Спивак – о восьми легионерах в стартовом составе «Зенита»: Считаю, что это правильно - фото

– Как воспринимаете «Зенит» с восемью легионерами в стартовом составе?  – Считаю, что это правильно. На самом деле, легионеры хорошие. Бразильцы делают игру. Многие болельщики говорят, что нашим надо больше места, но все шансы для этого есть. Какая великолепная Академия! Ты ее проходишь, но потом можно окунуться в другие команды и уже потом прийти в «Зенит». Но многие из молодежи не готовы к этому. Им надо пройти Академию, «Зенит»-2 и попасть в основную команду. Стало тепличное поколение. 

– Аршавин сказал, что не заиграл бы в нынешнем «Зените». А вы?  – Думаю, что Аршавин заиграл бы в любой команде. Всегда конкуренция – это здоровая вещь. Я старался к себе требовательно относиться, чтобы попасть в стартовый состав. На моем пути было три стабильных тренера в «Зените»: Морозов, Петржела, Адвокат. Я был так воспитан, что подстраивался под тренера. Выполнял то, что он говорил. Сейчас, наверное, другое поколение. Более раскрепощенное.

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