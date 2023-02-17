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Журналист Corriere dello Sport: «В Италии знают только двух российских тренеров — Черчесова и Семака»

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Журналист газеты Corriere dello Sport Массимилиано Мартини заявил, что российские тренеры уступают по уровню итальянским специалистам, поэтому их появление в Серии А маловероятно.

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«В Италии знают только двух российских тренеров — Черчесова и Семака. Однако не думаю, что на данный момент есть возможность увидеть этих специалистов и любого другого российского тренера в Серии А. Их уровень ниже местных и других европейских тренеров», — сказал Мартини в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

Семак с 2018 года возглавляет «Зенит», с которым четыре раза подряд выиграл чемпионат России. Черчесов тренирует «Ференцварош», венгерский клуб под его руководством стал чемпионом страны и обладателем национального Кубка.

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1 комментарий

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Дзюбиньо
Бедный Карпин(
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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