Новичок «Локомотива» Херман Конти в 2017 году мог перейти в «Зенит»

Защитник «Локомотива» Херман Конти рассказал об интересе к нему со стороны «Зенита» в 2017 году, а также о желании вернуться в европейские чемпионаты.

«Летом 2017 года писали, что я близок к переходу в «Зенит»? Это правда. Причём мной интересовался не только «Зенит» — были и другие хорошие клубы. Но в «Колоне» довольно одиозный президент, который зарубил все предложения. В итоге смогли договориться только с «Бенфикой». Не жалею, что не перешёл в «Зенит». Значит, так было нужно. Зато теперь у меня есть дополнительная мотивация в матчах с этим клубом.

Ещё есть цель вернуться в Европу? Безусловно, такое желание есть. Чтобы это стало чуть ближе и чуть реальнее, нужно провести хороший сезон в России. И по окончании либо уехать в Европу, либо остаться в «Локомотиве», потому что это тоже отличный клуб», — приводит слова Конти «Спорт-экспресс».

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