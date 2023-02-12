Анзор Кавазашвили считает, что уход Кузяева станет потерей для «Зенита»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Далера Кузяева из «Зенита».

«Возможный уход Кузяева – колоссальная потеря для «Зенита». Он является важнейшим игроком центра поля. Но уверен в одном: он бы никогда не захотел покинуть «Зенит», если бы был уверен, что будет постоянно играть в основном составе. «Зенит» набрал кучу иностранных легионеров», – приводит слова Кавазашвили «Чемпионат.com».

Кавазашвили отметил, что Кузяеву будет лучше сменить обстановку и поиграть в европейских чемпионатах, потому что он может принести пользу многим клубам.

10 февраля появилась информация, что 30-летний футболист и клуб не могут договориться о новом контракт. Кузяев не хочет продлевать контракт, потому что хочет уехать в один из клубов топ-5 европейских чемпионатов. При этом он уже конкретные предложения от команд из Турции и Греции.

Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года. Действующий контракт футболиста с сине-бело-голубыми истекает летом. В текущем сезоне чемпионата России полузащитник принял участие в 13 матчах, в которых отметился 5 голами и 3 результативными передачами.

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