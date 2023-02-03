Александр Медведев: «Почему за «Урал» играю? На просмотр позвали, вместе с Дзюбой. Чья кепка? Федерера, его автограф мне не нужен» 😐😑
Глава «Зенита» разошелся!
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему играет за «Урал» на чемпионате по падел-теннису.
— Александр Иванович вы сегодня за «Урал», почему?
— На просмотр позвали. Вместе с Дзюбой (улыбается), — сказал Медведев на видео, опубликованном в официальном Telegram-канале РПЛ.
А еще Медведев показал кепку, которую ему подарил Роджер Федерер.
По словам Медведева, он напрямую сказал швейцарцу, что автограф не нужен.
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