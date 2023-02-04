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Кавазашвили: «Любого тренера первой пятерки РПЛ можно брать и отправлять тренировать в Европу»

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Бывший советский футболист Анзор Кавазашвили поделился мнением о перспективах российских тренером РПЛ работать в Европе.

«Я оцениваю тренеров по результатам выступления их клубов. На сегодняшний день любого тренера из команды первой пятерки можно брать и отправлять тренировать в Европу. Но как будут работать — это уже другой разговор. Конечно же, они в совершенстве должны владеть иностранным языком и быть высокообразованными в футбольном плане», — сказал Кавазашвили.

В первой пятерке РПЛ на сегодняшний день находятся «Зенит» (Сергей Семак), «Спартак» (Гильермо Абаскаль), «Ростов» (Валерий Карпин), «Динамо» (Славиша Йоканович) и ЦСКА (Владимир Федотов).

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6 комментариев

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Marienburg
С подходом "как будут работать, другой вопрос" можно любого юзера спортса или даже Мостового отправить
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Владимир Молявин
Может быть он и прав.
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Александр Иванов
Да он Царя троллит))
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-1
-1
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chigyr19
Только вот кому ж они нужны?
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-1
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Axonoff
Передайте деду, что из России в Европу могут уехать только иностранцы. Все остальные заперты в совке и никому не нужны. Если раньше можно было строить какие-то иллюзорные прогнозы, то сейчас... До свидания)
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Сергей Круглов
"Любого тренера можно отправлять в Европу, но как они будут тренировать"... Железная логика Анзорчика 😄
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